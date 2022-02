« FEMMES ET CRÉATION, L’IMPOSSIBLE COMBAT ? » médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’évènement: Lille

« FEMMES ET CRÉATION, L'IMPOSSIBLE COMBAT ? »

médiathèque Jean Levy, le mardi 8 mars à 14:30

Débat sur les difficultés qu’ont eu et ont toujours les femmes en ce début du XXIe siècle à s’affirmer dans la création littéraire et musicale. Avec Martine Reid, Sandrine Aragon (littérature), Claire Renard et Anna Giurgiu (musique). Modératrice : Françoise OBJOIS Journaliste et chargée de projets culturels Un partenariat avec l’Université du Temps Libre Sans réservation, gratuit. Sous conditions sanitaires en vigueur.

médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille

