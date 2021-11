Besançon Besançon Besançon, Doubs Femmes et cinéma. Devant et derrière la caméra Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Femmes et cinéma. Devant et derrière la caméra Besançon, 29 novembre 2021, Besançon. Femmes et cinéma. Devant et derrière la caméra Petit Kursaal 2 place du théâtre Besançon

2021-11-29 09:00:00 – 2021-11-29 17:00:00 Petit Kursaal 2 place du théâtre

Besançon Doubs Une conférence sur la place des femmes dans l’industrie du cinéma et ateliers d’analyse de séquences en petits groupes. Formation animée par Mélanie Boissonneau, universitaire spécialiste de cinéma, organisée par le Rectorat de l’Académie de Besançon et Les 2 Scènes (coordination Lycéens et apprentis au cinéma / Académie de Besançon), avec le soutien du Plan de Relance à l’Éducation aux Images du CNC. Une formation en deux temps :

1. Une matinée de conférence

La matinée sera consacrée à une conférence sur la place des femmes dans l’industrie du cinéma. Après un bilan chiffré de la place des femmes devant et derrière la caméra (en France et aux États-Unis), Mélanie Boissonneau propose d’interroger les stéréotypes à l’œuvre, aussi bien du côté des métiers du cinéma que des personnages féminins visibles sur les écrans, à l’aide d’outils issus des approches culturelles (gender studies en particulier), historiques, et de l’analyse filmique. Il sera également question d’analyser les moyens mis en place (avec plus ou moins de succès) depuis les années 1970 pour rendre visible le travail des réalisatrices et diversifier les images de femmes. 2. À vous de jouer !

Catégories d'évènement: Besançon, Doubs Lieu Besançon Adresse Petit Kursaal 2 place du théâtre Ville Besançon