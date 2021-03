Femmes et carrières scientifiques [Gerty Cori] Institut français de Slovaquie, 10 mars 2021-10 mars 2021, okres Bratislava I.

En écho à la Journée internationale des femmes et des filles de science et à la Journée internationale des droits des femmes et dans le contexte où la France s’apprête à co-présider le Forum Génération Égalité, les Instituts français de République Tchèque et de Slovaquie proposent une table ronde qui réunira des spécialistes du genre dans le milieu académique ainsi que des femmes scientifiques qui feront part de leur propre expérience.

Rôle de l’éducation et des médias, équilibre vie familiale-vie professionnelle, politiques publiques en faveur de l’égalité, font partie des sujets qui seront abordés au cours de cet événement.

_**Modérateur :**_ Aleš Vlk, ancien conseiller du Ministre de l’Education de République Tchèque et co-fondateur du magazine sur la science et la recherche en République Tchèque, [Vědavyzkúm](https://vedavyzkum.cz/).

_**Participants :**_

Kateřina Cidlinská, Institut de psychologie, Académie des sciences de République Tchèque

Alexandra Bitušikova, Université Matej Bel, Déléguée nationale pour le groupe de travail sur le genre dans la recherche et l’innovation pour le Conseil de l’Union européenne

Marion Paoletti, conseillère spéciale auprès du Président de l’Université pour l’égalité et la diversité, Université de Bordeaux, France

Dominika Fričova, Institut de neuroimmunologie, Académie slovaque des sciences, et lauréate du Prix l’Oréal pour les Femmes dans la science 2020

Silvie Rimpelova, Université de chimie et technique (UCT) à Prague et lauréate du Prix l’Oréal pour les Femmes dans la Science 2019

Ramla Abdellatif, Université de Picardie Jules Verne, référente parité CNRS

