Femmes entre terre et mer Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris, jeudi 7 mars 2024.

Du jeudi 07 mars 2024 au samedi 27 avril 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Exposition de Sophie Hors.

Femmes au bord de l’eau, entre nature, salles de spectacles, cafés, pistes cyclables, venez découvrir un monde de couleur et lumière !

« Formée à l’École des Beaux Arts de Dijon en section architecture

intérieure, j’ai travaillé de nombreuses années chez Ikea, au sein des équipes

chargées de la décoration des magasins.

Par ailleurs, j’ai toujours aimé réaliser des « choses « de

mes mains : au cours d’une année passée à Londres, j’ai suivi des cours de

peinture dans un atelier où nous explorions différentes techniques (encre,

pastel, acrylique) et je me suis intéressée à la technique du collage, en

utilisant papiers et tissus.

Passionnée par l’illustration des albums pour les enfants, j’ai eu la

possibilité d’exposer au Bon Marché, à la section jeunesse des Trois Hiboux,

une série de compositions autour du conte « La princesse au petit

pois ». Dans ce même temps, j’ai proposé des tableaux décoratifs pour

chambres d’enfants dans des boutiques à Paris et Londres.

Le confinement m’a ouvert d’autres portes : j’ai découvert

l’œuvre du peintre catalan Joaquim Sorolla dont la palette de blancs, le

traitement de la lumière et la tendresse qui se dégage de son travail m’ont

émerveillée. Depuis mars 2020, je peins à l’acrylique d’après certains de ses

tableaux qui me touchent le plus. Petit à petit, je travaille à la découverte

de mon propre style.

Bénévole depuis trois ans dans deux comités de lecture des Notes

Bibliographiques de l’UNCBPT, j’ai choisi de compléter l’an dernier ma

formation artistique dans le cadre du GRETA, en suivant les cours du soir dans

la section « Atelier illustration » pour consolider mes acquis

antérieurs quant aux fondamentaux de dessin, couleur et composition. Je

travaille actuellement à l’illustration d’un roman.

Exposer mes œuvres est, pour moi, à chaque fois, l’occasion de rencontres

enrichissantes et joyeuses. »

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009

Contact : +33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

©Sophie Hors peinture de Sophie Hors