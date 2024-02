Femmes en voix Espace culturel du Bois fleuri Lormont, vendredi 8 mars 2024.

Femmes en voix Concert par la classe de chant, les chœurs adultes et adolescents, avec la participation de la classe de musique de chambre de l’Ecole muncipale de musique, danse et théâtre de Lormont. Vendredi 8 mars, 20h30 Espace culturel du Bois fleuri Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Cette deuxième édition du festival Femmes en voix a pour objectif de mettre en lumière le travail et les créations musicales des femmes de diverses cultures, époques et esthétiques.

À l’occasion de ce concert, les élèves des classes de chant et de musique de chambre de l’EMMDT accompagnés de leurs professeurs interpréteront un programme parcourant plusieurs siècles de l’histoire de la musique.

Vous voyagerez dans le temps grâce, entre autres, aux compositions d’Hildegarde de Bingen, l’une des plus anciennes compositrice médiévale et l’interprétation d’une chanson de Camille, jeune auteure, compositrice et interprète contemporaine Française.

Le public est invité à poursuivre cette découverte le samedi 9 mars à 10h par une table ronde autour des métiers de la musique d’aujourd’hui et au cours de l’histoire pour les femmes. Elle sera suivie d’une masterclass à 11h30 ouverte aux élèves de la classe de chant de l’EMMDT.

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr [{« type »: « email », « value »: « ecole.musique@lormont.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 40 »}] L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant.

L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers. Tram A Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

Concert

© Keitma