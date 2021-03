Toulouse Maison de quartier Amouroux Haute-Garonne, Toulouse Femmes en sciences Maison de quartier Amouroux Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Exposition [**Dans le cadre du mois Égalité Femmes-Hommes**](https://api-culture.toulouse.fr/web/social/-/femmes-hommes-mois-de-l-egalite) Les métiers techniques et scientifiques sont, à tort, encore trop souvent considérés comme des métiers masculins. Cette exposition, réalisée par l’association Femmes et Sciences, veut valoriser, par l’image, des femmes scientifiques travaillant aujourd’hui dans les laboratoires de recherche du CNRS à Toulouse et souligner la présence des femmes dans toutes les disciplines. _En partenariat avec l’association Femmes & Sciences_ ### Infos pratiques * Cette exposition a lieu à l’extérieur du Centre d’animation Soupetard, jusqu’au samedi 27 mars

* Et aussi, devant la maison de quartier Amouroux et l’école Anatole France jusqu’au mercredi 31 mars Culture Maison de quartier Amouroux 70 Chemin Michoun, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

