Femmes en résistance Saint-Lô, vendredi 8 mars 2024.

Femmes en résistance Saint-Lô Manche

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Conseil départemental organise un événement en l’honneur des femmes résistantes.

Au programme :

– 11h à 12h15 lecture enfants à la Médiathèque la Source,

– 14h « Destins de résistantes » par Michel Boivin, historien, sociologue et politologue en partenariat avec les archives départementales de la Manche.

A 14h30 et 20h30, deux représentations du spectacle « résistantes » au théâtre de Saint-Lô qui retrace le parcours de cinq résistantes qui attendent la libération. Durée 1h30 et à partir de 11 ans.

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Conseil départemental organise un événement en l’honneur des femmes résistantes.

Au programme :

– 11h à 12h15 lecture enfants à la Médiathèque la Source,

– 14h « Destins de résistantes » par Michel Boivin, historien, sociologue et politologue en partenariat avec les archives départementales de la Manche.

A 14h30 et 20h30, deux représentations du spectacle « résistantes » au théâtre de Saint-Lô qui retrace le parcours de cinq résistantes qui attendent la libération. Durée 1h30 et à partir de 11 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 11:00:00

fin : 2024-03-08 22:00:00

Saint-Lô 50000 Manche Normandie alice.streiff@manche.fr

L’événement Femmes en résistance Saint-Lô a été mis à jour le 2024-02-28 par CDT Manche