Femmes en première ligne ! Association de Culture Berbère Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Femmes en première ligne ! Association de Culture Berbère, 7 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 07 mars 2022 au vendredi 11 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 19h00 à 20h30

gratuit

« Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars 2022 » 7 mars – 11 mars 2022 – Femmes en première ligne ! Tel est le thème choisi cette année pour la Journée internationale pour le droit des femmes. C’est dans ce cadre que nous avons choisi de nous inscrire en proposant plusieurs initiatives qui mettent en avant des figures de femmes, qui pour être différentes, partagent toutes des vies de combats, individuels et collectifs. Lundi 7 mars : féminisme et démocratie Kahina Kaci Ouali, enseignante en berbère à l’Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou qui a intégré en 2021, avec l’avocate Nacera Hadouche, l’assemblée villageoise (Tajmaat) d’Azrou Koulal (Ain El Hammam). Le couple démocratie et égalité femme-homme serait-il aussi porté par vieilles et jusque là uniquement masculines assemblées de villages ? Mardi 8 mars / Femmes en rupture de ban Tel est le titre donné pour la publication de deux entretiens inédits du sociologue A. Sayad avec deux femmes algériennes. Cette publication est accompagnée d’une interview de Tassadit Yacine. Invités pressenties : Tassadit Yacine Mercredi 9 mars : : littérature : deux figures de mère Rencontre avec : Sandrine-Malika Charlemagne pour La voix du Moloch (Velvet 2021) Et Zahir Boukhelifa, Noces de laine (Sydney Laurent, 2020) Jeudi 10 mars : Femmes dans l’immigration Rencontre avec Marie Poinsot autour de deux numéros de la revue Hommes & Migrations (Musée national de l’histoire de l’immigration) et avec Samia Messaoudi pour le magazine Clara Du 7 mars au 12 mars (A confirmer) Exposition de l’association Femmes solidaires « Elles comme laïcité » Association de Culture Berbère 37 bis rue des Maronites Paris 75020 Contact : 0143582325 contact@acbparis.org https://facebook.com/acbparis https://twitter.comde_berbere Conférence;Expo;Histoire;Peinture

Date complète :

2022-03-07T19:00:00+01:00_2022-03-07T20:30:00+01:00;2022-03-08T19:00:00+01:00_2022-03-08T20:30:00+01:00;2022-03-09T19:00:00+01:00_2022-03-09T20:30:00+01:00;2022-03-10T19:00:00+01:00_2022-03-10T20:30:00+01:00

Image Association de Culture Berbère

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Association de Culture Berbère Adresse 37 bis rue des Maronites Ville Paris lieuville Association de Culture Berbère Paris Departement Paris

Association de Culture Berbère Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Femmes en première ligne ! Association de Culture Berbère 2022-03-07 was last modified: by Femmes en première ligne ! Association de Culture Berbère Association de Culture Berbère 7 mars 2022 Association de Culture Berbère Paris Paris

Paris Paris