Paris Institut des Cultures d'Islam île de France, Paris Femmes en or Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Femmes en or Institut des Cultures d’Islam, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 11h à 12h30

payant

Depuis sa création au 19e siècle, le quartier de la Goutte d’Or a connu bien des « femmes en or ». Figures politiques, actrices du champ social ou créatrices d’entreprises originales, elles ont animé ou font vivre au quotidien ce territoire que l’on croit encore trop souvent régi uniquement par les hommes. Depuis sa création au 19e siècle, le quartier de la Goutte d’Or a connu bien des « femmes en or ». Figures politiques, actrices du champ social ou créatrices d’entreprises originales, elles ont animé ou font vivre au quotidien ce territoire que l’on croit encore trop souvent régi uniquement par les hommes. À travers une vingtaine de portraits au féminin, Jacky Libaud fait découvrir la vie d’un quartier où créativité, solidarité et militantisme ne sont pas de vains mots. Jacky Libaud est guide conférencier et jardinier. Il partage avec le public son enthousiasme pour l’histoire, l’architecture, la flore et la faune parisiennes. un événement organisé dans le cadre de Magic Barbès 2021 Animations -> Visite guidée Institut des Cultures d’Islam 19 rue Léon Paris 75018

Métro 4 Château Rouge

Contact :Institut des Cultures d’Islam communication@ici.paris https://www.institut-cultures-islam.org/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam Animations -> Visite guidée Urbain;Paris nature;Plein air

Date complète :

2021-10-02T11:00:00+02:00_2021-10-02T12:30:00+02:00

Louise Michel – CC domaine public

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Institut des Cultures d'Islam Adresse 19 rue Léon Ville Paris lieuville Institut des Cultures d'Islam Paris