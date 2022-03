Femmes en musique – I GIARDINI – Carolyn SHAW – Orana Ripaux en Master class Carrouges Carrouges Catégories d’évènement: Carrouges

Pour débuter ce deuxième concert, I Giardini accepte d'accueillir pour quelques mélodies, la jeune chanteuse Orana Ripaux, bien connue des Carrougiens. Depuis sa dernière venue à la Maison du Parc, elle suit en quelques sortes les traces de ses ainées, ici sous le signe de la transmission. La suite du programme mettra en valeur d'autres femmes de musique comme la compositrice Carolyne Shaw. I Giardini lui a passé commande de la sonate créée à Musica 2021, jouée pour la seconde fois pour nous à Carrouges !

