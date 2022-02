Femmes en mouvement Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Femmes en mouvement Centre culturel – Théâtre des Mazades, 8 mars 2022, Toulouse. Femmes en mouvement

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le mardi 8 mars à 09:30

Journée thématique égalité Femmes-Hommes ——————————————- **Dans le cadre du Mois de l’Égalité Femmes-Hommes** **En partenariat avec Reflet 31, Parole et expression et la Fabrique** **Solidaire des Minimes** Une journée par et pour les femmes, une ode à leur rire, leur créativité, leur mouvements. Au programme atelier danse sur les tubes des années 80’, 90’ ; ateliers auto défense, cirque, hip-hop, débat mouvant, cercle de danseurs disparus, exposition photo, micro-trottoir, flash mob… **Marianne Masson, de la Cie MMCC, fera partie des invités surprises, en lien avec son spectacle _Piège-moi_ le 16 mars aux Mazades.**

Information & inscription aux ateliers berangere.blonde@mairie-toulouse.fr

Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T09:30:00 2022-03-08T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel – Théâtre des Mazades Adresse 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Femmes en mouvement Centre culturel – Théâtre des Mazades 2022-03-08 was last modified: by Femmes en mouvement Centre culturel – Théâtre des Mazades Centre culturel – Théâtre des Mazades 8 mars 2022 Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne