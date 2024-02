Femmes en exil : quelle prise en charge en santé mentale ? Sist’Her Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, UniR vous invite à échanger autour de la prise en charge en santé mentale des femmes exilées. Un espace d’échange et de partage d’expériences pour nourrir vos réflexions sur cette thématiques, et participer à une prise en charge adaptée.

Dans les 12 premiers mois de leur arrivée en France, 26% des femmes sont confrontées à des violences, tandis que 75% d’entre elles ont déjà subi des violences liées au genre avant leur arrivée dans le pays. À la lumière de ces constats alarmants, il est crucial de mettre en lumière et en commun les initiatives des associations et structures qui soutiennent les femmes en situation d’exil, en particulier dans le domaine de la santé mentale.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’association UniR Universités & Réfugié.e.s vous invite partager vos expériences et échanger sur le thème « Femmes en exil : quelle prise en charge en santé mentale ? » avec Maud Fouchard, psychologue clinicienne et fondatrice de l’association Etape, et Stéphanie Larchanché, anthropologue médicale, thérapeute et responsable de la SFU solidaire.

Cette rencontre s’adresse à toute personne intéressée et qui souhaite échanger sur cette thématique en tout bienveillance, sur inscription obligatoire.

UniR, Universités & Réfugié.e.s, est une association qui œuvre pour favoriser l’inclusion durable des personnes réfugiées et demandeuses d’asile en France, en les accompagnant tout au long de leurs parcours de reprise d’études et d’insertion professionnelle.

Sist’Her 82 rue du Faubourg Saint-Martin 75010

Contact : https://www.facebook.com/UniRefugies/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/UniRefugies/?locale=fr_FR https://bit.ly/RencontresTh%C3%A9matiquesUniR

Photos : Vanessa Silvera