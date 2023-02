Femmes en Colère – La Pépinière Théâtre (Paris) LA PEPINIERE THEATRE, 7 février 2023, PARIS.

LA PEPINIERE THEATRE PARIS 7, rue Louis-le-Grand 75002

FEMMES EN COLERE

De : Mathieu Menegaux et Pierre-Alain Leleu

Mise en scène : Stéphane Hillel

Assistante à la mise en scène Elena Terenteva

Scénographie : Edouard Laug

Lumière Laurent : Béal assisté de Didier Brun

Costumes : Camille Duflos

Avec : Lisa Martino, Gilles Kneusé, Hugo Lebreton, Nathalie Boutefeu, Fabrice de la Villehervé, Sophie Artur, Clément Koch, Magali Lange, Aude Thirion, Béatrice Michel

” Continuez à bafouer le droit, laissez l’opinion juger à l’emporte-pièce, et vous récolterez à coup sûr le chaos et la dictature “ Le président de la cour d’assise

Une cour d’assises, de nos jours.

A l’heure des délibérations, trois magistrats et six jurés populaires tiennent entre leurs mains le destin d’une femme. Une femme qui a avoué son crime, et qui pourtant réclame justice.

Neuf hommes et femmes en colère vont devoir choisir entre punition et pardon.

Une pièce tirée du roman à succès de Mathieu Menegaux, l’auteur triplement primé, publié chez Grasset et deux fois adapté pour France Télévisions.

Durée : 1h30

N° téléphone accès PMR : 01 42 61 44 16

