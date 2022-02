FEMMES ÉCRIVAINES FRANÇAISES Canet Canet Catégories d’évènement: Canet

Hérault

FEMMES ÉCRIVAINES FRANÇAISES Canet, 5 mars 2022, Canet. FEMMES ÉCRIVAINES FRANÇAISES Canet

2022-03-05 15:00:00 – 2022-04-08 19:00:00

Canet Hérault À l’occasion de la Journée de la Femme, l’association A.R.C.A. propose l’exposition « Femmes Écrivaines Françaises ». Nicole Laval-Turpin, docteur en littérature française et professeur de lettres classiques, membre des Amis de Colette, viendra donner une conférence sur la vie de Colette en ouverture de l’exposition, samedi à 17h.

Visible tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h Entrée libre À l’occasion de la Journée de la Femme, l’association A.R.C.A. propose l’exposition « Femmes Écrivaines Françaises ». Nicole Laval-Turpin, docteur en littérature française et professeur de lettres classiques, membre des Amis de Colette, viendra donner une conférence sur la vie de Colette en ouverture de l’exposition, samedi à 17h.

Visible tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h Entrée libre christiane.fulcrand@orange.fr +33 6 61 74 74 45 À l’occasion de la Journée de la Femme, l’association A.R.C.A. propose l’exposition « Femmes Écrivaines Françaises ». Nicole Laval-Turpin, docteur en littérature française et professeur de lettres classiques, membre des Amis de Colette, viendra donner une conférence sur la vie de Colette en ouverture de l’exposition, samedi à 17h.

Visible tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h Entrée libre Canet

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Canet, Hérault Autres Lieu Canet Adresse Ville Canet lieuville Canet Departement Hérault

Canet Canet Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/canet/

FEMMES ÉCRIVAINES FRANÇAISES Canet 2022-03-05 was last modified: by FEMMES ÉCRIVAINES FRANÇAISES Canet Canet 5 mars 2022 Canet Hérault

Canet Hérault