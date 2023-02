Femmes du monde Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles, 11 mars 2023, Allauch .

Femmes du monde

2023-03-11 20:30:00

Un spectacle dédié à toutes ces Femmes qui se battent encore de nos jours pour faire valoir leurs droits, leurs libertés, ou tout simplement parfois, celui de vivre dans la dignité. Pour mettre à l’honneur toutes celles qui, de par leur courage, leur détermination, luttent dans le monde entier, parfois même jusqu’à la mort pour défendre leurs idées, leurs statuts, voire leurs corps ou leurs vies. Bien sûr le sujet est grave, mais nous avons essayé de le traiter de façon à ce qu’il ne soit pas mortifère, en y ajoutant même quelques notes d’humour !

7 comédiennes vous ferons partager les combats de toutes ces Femmes courageuses. 2 comédiens rendront hommage à la Femme, parce que, oui, l’Amour existe encore et qu’il est bon parfois de s’en souvenir ! 6 chanteuses et chanteurs vous feront vibrer d’émotion tout au long du spectacle.



Avec : Dany AIDIN, Sandrine CAPITAINE, Christine FABRE, Sandra MOLINA, Claire PELLETIER, Simone POVEDA, Odile SELEM-BIDGI, Lionel FABRE et Pascal PELLETIER

Au chant : Lisa BELMONTE, Christian DE SANTIS, Ludivine MALFITANO, Sébastien MALFITANO, Nicole MENDY et Elies NAÏT-AKLI

Au Sax : Christian de Santis



Toujours solidaire des Femmes, l’association reversera un don à « La Maison des Femmes de Marseille » dont la Marraine est Clara Luciani. Début 20h30. Ouverture des portes : 19h45

Renseignements et réservations au 06 26 04 78 30 ou 06 14 41 05 75

Vos places seront disponibles tous les lundis et jeudis de 19h à 20h30 à l’Espace François Mitterrand

tourisme@allauch.com +33 4 91 10 49 20 https://www.tourisme.allauch.com/

