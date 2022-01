Femmes du Caire, drame égyptien réalisé par Yousry Nasrallah, 2009. Durée : 2h15 Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange Paris Catégorie d’évènement: Paris

Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange, le lundi 28 mars à 18:00

**Synopsis** Le Caire, de nos jours. Hebba et Karim forment un couple de journalistes à succès, jeunes, riches et beaux. Hebba anime un talk-show politique, mais sa pugnacité anti-gouvernementale met en danger la promotion qu’attend son mari. Il lui met la pression ; elle promet de mettre un peu d’eau dans son vin. Son émission troque alors la politique pour des faits divers féminins. Le succès est immédiat : Hebba passionne des millions de spectateurs avec des histoires vraies, pleines de surprises, de violences, de rebondissements, les emmenant des bas-fonds du Caire à la jet-set, impliquant des membres du gouvernement, dans un tourbillon de sensualité et d’inventivité romanesque. [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19098102&cfilm=170594.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19098102&cfilm=170594.html)

Séance : 4 euros (étudiants) ; 5 euros (résident du 14e) ; 6 euros (extérieurs)

Club des Cinéphiles de la Poste et d’Orange Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange 216 boulevard Raspail 75014 Paris Quartier du Montparnasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-28T18:00:00 2022-03-28T20:00:00

