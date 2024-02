Femmes droits sur Mars Marseille 5e Arrondissement, mercredi 6 mars 2024.

4ᵉ édition du Festival Femmes Droits sur Mars, du 6 au 31 mars.

Découvrez le programme de la 4ᵉ édition du Festival Femmes Droits sur Mars, du 6 au 31 mars.



La Mairie des 4ᵉ & 5ᵉ arrondissements met à l’honneur les femmes et leurs combats pour l’égalité des genres. Spectacles, débats, animations sportives, expositions… Un programme riche, varié et inclusif.



EXPOSITIONS



• Eau-norées

Cette exposition photographique des ouvres de Delphine Denans, met en lumière et honore les femmes. Des photographies artistiques et poétiques de femmes capturées dans l’eau pour révéler à la fois leur puissance, leur

beauté et leur vulnérabilité. C’est une vraie mise en valeur de la féminité et en particulier de la reconnexion à soi, à l’EAU, et à la vie.

Du 6 au 15 mars

Théâtre du HangArt 4ᵉ



• #JESUISLÉGITIME

Première étape en secteur de l’exposition “Les Marseillaises et le Sport #JESUISLEGITIME“.

Une mise à l’honneur sous forme de portraits pour rappeler que les femmes sont des athlètes comme les hommes et sont à leur place tout autant dans la sphère sportive.

L’exposition “Je suis légitime“ sera visible dans la cour de la mairie des 4ᵉ & 5ᵉ arrondissements jusqu’au mois de septembre.

A partir du 11 mars

Mairie des 4ᵉ et 5ᵉ arrondissements, 13 Square Sidi Brahim 5ᵉ



• Les femmes qui ont marqué l’histoire du sport

Exposition photographique sur les femmes qui ont marqué l’histoire du sport.

Du 11 au 29 mars

Salle polyvalente des Chutes Lavie 4ᵉ



• Portrait

Il s’agit d’une exposition portant sur des portraits de femmes, dans leur diversité et au travers de leur parcours de vie.

Du 11 au 29 mars

CMA Fédération Retraités 4ᵉ



• 8 mars et après ?

En partant de la figure historique de Clara Zetkin, initiatrice de la première journée internationale des droits des femmes, l’artiste peintre Pop Min vous propose une prolongation artistique de son combat pour l’émancipation de l’humanité toute entière. L’ensemble de l’accrochage prévu contient 13 toiles de formats différents, et deux textes.

Médiations avec l’artiste autour de son exposition, les vendredis 15 et 29 mars à 19h30

Du 13 au 29 mars

CMA Fédération Retraités 4ᵉ





DEBATS



• Journée du 8 mars

De 10h à 18h, conférences, débats et témoignages s’enchaîneront au sein du centre municipal et mettront au cœur de la journée les sujets prégnants dans la lutte pour les droits des femmes légitimité, difficultés exacerbées

face au handicap, violences, mais aussi réussite, résilience. Un cycle de conférences et rencontres entièrement dédié à la parole des femmes et leur luttes pour leurs droits.

Cette journée se conclura par un apéritif convivial pour discuter des questions, préjugés et difficultés que les femmes présentes ont pu rencontrer au cours de leur vie.

Avec la participation des associations La Maison des Femmes, La Maison de Marthe et Marie, Colosse aux pieds d’argile

ou encore Parcours 13 Nord.

CMA Hopkinson 4ᵉ



• Marseille trop puissante, 50 ans de féminisme dans la ville la plus rebelle de France

« Marseille a toujours été en résistance, mais passive. C’est pour ça qu’en arrivant à Marseille, certains ont le sentiment que les Marseillais ne font rien. C’est une posture assez colonialiste, comme si avant eux il n’y avait pas eu de salut. Or, avant eux, il y a eu une histoire. » Dans Marseille trop puissante, 33 femmes racontent à Margaux Mazellier, journaliste et autrice du livre, cette histoire comment elles ont tenté de rendre Marseille plus vivable.

Le 11 mars à 18h30

Mairie des 4ᵉ et 5ᵉ arrondissements, 13 Square Sidi Brahim- 5ᵉ



• Causerie autour d’Emily Brontë

Romancière et poétesse anglaise, “Les hauts de Hurlevent”, son unique roman, est considéré comme un classique de la littérature anglaise et mondiale. Cette causerie sera animée par Jehan Armagnac (Président du Club des Poètes de Marseille).

Le 13 mars de 14h30 à 16h30

CMA Madon 5ᵉ

Gratuit sur inscription





CONCERTS



• Mahalia et moi

Florence Aubrun rend hommage à Mahalia Jackson chanteuse noire américaine, reine du gospel, l’une des plus belles voix du monde, mais aussi militante influente aux côtés de Martin Luther King.

Le 8 mars à 19h30

Théâtre du HangArt 4ᵉ



• Girl in a band

Retrouvez Girl in a Band chez Leda Atomica Musique. C’est un mini festival de musique rock qui aura lieu les 8 et 9 mars 2024 avec des groupes à composante féminine ainsi qu’une orga 100% féminine. Le Leda Atomica Musique mettra le lieu ainsi que le matériel à disposition de 10 artistes/groupes féminins.

Les 8 & 9 mars de 18h à 1h

Leda Atomika Musique

Payant



• Marilou mauvaises filles

Nouveau projet musical en chanson rock délit K, Marilou Mauvaise Fille réunit les talents d’interprète de Marilyne Maillot, associée aux mélodies et arrangements de guitare d’Émilie Marsh, pour des compositions originales mettant en valeur des textes engagés auxquels chacun pourra s’identifier.

Le 15 mars à 20h30

Espace Musical Hyperion 4ᵉ



• Ambre Arken & Zelie

Rap / slam ; concerts de femmes engagées sur des grands sujets de notre temps féminisme, violences sociales, la santé mentale, etc.

Le 28 mars à 20h

Espace Musical Hyperion 4ᵉ





PROJECTIONS



• Annie Colère

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

Le 7 mars à 20h

Cinéma Pathé Madeleine 4ᵉ

Tarif aménagé à 7,9 € pour tout le monde



• Les Femmes du bus 678

Dans les bus surchargés aussi bien que dans les rues désertes du Caire, Fayza, Seba et Nelly, trois femmes issues de milieux différents, sont régulièrement victimes de harcèlement sexuel. Chacune à leur manière, elles décident de sortir du silence, de briser le carcan sournois de la honte pour ne pas se laisser enfermer dans un autre piège, celui de la victimisation.

Le 14 mars à 20h

Cinéma Pathé Madeleine 4ᵉ



• Bota

Un café perdu au fin fond de l’Albanie. Le propriétaire, Beni, un petit escroc auquel a succombé la belle et flamboyante Nora, laisse à l’affable et discrète Julie, le soin de tenir son établissement.

Celle-ci n’a qu’un rêve fuir un jour cet endroit. Le portrait pittoresque et poétique d’une terre oubliée où les protagonistes essaient d’effacer un terrible passé.

En partenariat avec l’association MARE (Méditerranée Arts Rencontres Expérimentations), le théâtre du Hang’Art propose tous les mois une série de projections sur le thème « Les Dystopies du cinéma « .

Le 15 mars à 18h30

Théâtre du HangArt 4ᵉ



• Les invisibles

Un centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent falsifications, pistons, mensonges ; désormais, tout est permis.

Le 22 mars à 20h

Débat suite à la projection

Cinéma Pathé Madeleine 4ᵉ



• Portrait de la jeune fille en feu

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès

d’elle en tant que dame de compagnie, elle commence à l’observer.

Le 28 mars à 20h

Cinéma Pathé Madeleine 4ᵉ



• Les hauts de hurlevent

Les Hauts de Hurlevent, parfois orthographié Les Hauts de Hurle-Vent, est l’unique roman de la femme de lettres anglaise Emily Brontë, publié pour la première fois en 1847 sous le pseudonyme d’Ellis Bell. Ici nous retrouvons l’adaptation cinématographique réalisée par Andrea Arnold.

Le 29 mars à 14h

Cinéma Pathé Madeleine 4ᵉ

Payant Sur inscription auprès des CMA Maille, Madon, Saint Pierre, Vallier ou Fédération retraités





