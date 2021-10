Paris Bibliothèque du cinéma François Truffaut île de France, Paris Femmes d’Iran, devant et derrière la caméra Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Catégories d’évènement: île de France

Table ronde organisée à la bibliothèque du cinéma François Truffaut autour du thème: “l’action publique des femmes en Iran : un engagement social, politique et écologique” en présence des réalisatrices Sahar Salahshoor et Shirin Barnavard. Cet évènement est proposé par Documentaire sur grand écran avec la complicité de Mathieu Lericq, dans le cadre du Mois du film documentaire 2021 coordonné par Images en Bibliothèques, en partenariat avec le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir et avec le soutien de la Cinémathèque du documentaire. Cette table ronde sera organisée autour de trois films, La roue de la vie de Sahar Salahshoor (Iran, 2009, 26 min) , Falaknâz de Sahar Salahshoor (Iran, 2016, 59 min) et Terre Mère de Mahnaz Afzali (Iran, 2016, 52 min) et sera l’occasion d’interroger les moyens dont s’emparent les femmes pour s’engager dans la vie publique en Iran, malgré les restrictions avec lesquelles elles doivent quotidiennement composer. Cette rencontre sera animée par Mathieu Lericq (enseignant-chercheur, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis) avec la participation de Sahar Salahshoor (réalisatrice), Shirin Barnavard (réalisatrice) et Mina Keshavarz (réalisatrice, sous réserve). Les films: – La roue de la vie de Sahar Salahshoor (Iran, 2009, 26 min), projection à 15h00 Nasrin est chauffeuse de taxi dans l’immense cité chaotique de Téhéran. Conductrice joyeuse et pleine de vie, elle doit s’imposer car les conventions de la société traditionnelle iranienne n’acceptent pas qu’une femme occupe cet emploi. L’habitacle du taxi agit comme révélateur de cette société. Le regard acéré et lucide de la cinéaste révèle la lutte quotidienne de cette travailleuse acharnée, mère divorcée élevant seule son fils. – Falaknâz de Sahar Salahshoor (Iran, 2016, 59 min), projection à 15h00 Falaknâz, une femme à la force de caractère étonnante, vit avec ses deux filles dans un petit village de l’ouest de l’Iran. Depuis les nombreuses activités agricoles jusqu’aux élections, le film rend compte, au fil des saisons, de la vie quotidienne de la famille. – Terre Mère de Mahnaz Afzali (Iran, 2016, 52 min) , projection à 17h30 Le film porte sur un épisode de la vie de Hayedeh Shirzadi et de son mari, dans ses aspects intimes et publics. Le couple tente de mettre fin au déversement et à l’enfouissement des ordures urbaines. Grâce à leur engagement total dans la cause environnementale, et à l’appui de leur travail et de leur ingénuité, 100% des déchets de la ville de Kermanshah sont désormais recyclés. Au sein de leurs usines de traitement des déchets, les ordures biologiques sont transformées en fertilisants organiques. Vendredi 29 octobre à 15h00 à la bibliothèque du cinéma François Truffaut. Sur réservation – pensez à vous munir de votre pass sanitaire. Animations -> Conférence / Débat Bibliothèque du cinéma François Truffaut 4 rue du cinéma Paris 75001

