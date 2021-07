Paris Mémorial des Martyrs de la Déportation Paris “Femmes d’engagements” Visite guidée thématique du mémorial des martyrs de la Déportation Mémorial des Martyrs de la Déportation Paris Catégorie d’évènement: Paris

Femmes d’engagements ——————– ### Visite thématique du mémorial des martyrs de la Déportation Ravensbrück, Birkenau, Buchenwald … Ces camps symbolisent la déshumanisation de milliers de femmes déportées. Résistantes, juives, tziganes, les survivantes des politiques répressives et de l’univers concentrationnaire nazi ont fait de leur vie des combats pour témoigner de l’indicible et pour lutter contre l’inégalité et l’injustice. Le mémorial des martyrs de la Déportation sur l’Île de la Cité à Paris, voulu par l’association le Réseau du souvenir et confié à l’architecte Georges-Henri Pingusson, a été inauguré le 12 avril 1962 par le général de Gaulle. OEuvre singulière, il suggère certains aspects caractéristiques du monde concentrationnaire : l’emprisonnement, l’oppression, l’évasion impossible. Impliquant le visiteur, le mémorial suscite le recueillement vers une crypte conservant la dépouille d’un déporté inconnu. **Samedi 18 septembre | 11h** Durée | 1h30 Gratuit sur inscription | 06 14 67 54 98 [memorial.martyrs.deportation@gmail.com](mailto:memorial.martyrs.deportation@gmail.com)

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les parcours de ces femmes qui ont fait de leur vie des combats pour témoigner de l'indicible et pour lutter contre les injustices.

