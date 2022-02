FEMMES DE POUVOIR, LE POUVOIR DES FEMMES Collège des Bernardins, 8 mars 2022, Paris.

FEMMES DE POUVOIR, LE POUVOIR DES FEMMES

Collège des Bernardins, le mardi 8 mars à 20:00

Il paraît que les femmes peuvent aussi avoir du pouvoir… « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » Olympe de Gouge, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791. La condition de la femme, sa place et son rôle dans la société, ont toujours été le sujet de débats et de luttes pour plus d’égalité. Les femmes ont toujours travaillé et participé à l’évolution de nos sociétés. Pourtant, leurs actions ont longtemps été invisibilisées, leurs fonctions étant limitée à la gestion du foyer, les écartant ainsi des organes de décisions. Il faudra attendre 1946 pour que l’égalité femmes-hommes devienne un principe constitutionnel, que l’objet des lois ne soit plus de protéger les femmes mais leur garantir des droits égaux à ceux des hommes. Si la législation vise à rétablir la justice et favoriser l’émancipation des femmes, si de nombreuses lois sont encore votées aujourd’hui pour encourager plus de parité dans les gouvernements, les entreprises, les médias, etc. qu’en est-il vraiment une fois que ces lois sont instaurées ? Stéréotypes, sexisme ordinaire, injonctions sociales freinent encore leur ascension dans de nombreux domaines. Pour parvenir à plus d’égalité, il semble nécessaire que davantage de femmes participent aux prises de décisions. Mais cela ne demande-t-il pas qu’elles parviennent à plus de rôles stratégiques dans des sphères d’influence ? Et qu’est-ce qu’être une femme de pouvoir aujourd’hui ? Est-ce vraiment la voie vers plus d’égalité et une modification d’accès et de rapports au pouvoir ? Débat organisé par les Jeunes mécènes du Collège des Bernardins. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/femmes-de-pouvoir-le-pouvoir-des-femmes

Mardis des Bernardins.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:00:00 2022-03-08T22:00:00