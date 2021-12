“Femmes de paroles” – Les Dames de Choeur Mauléon, 1 avril 2022, Mauléon.

“Femmes de paroles” – Les Dames de Choeur Salle Savary L’Abbaye Mauléon

2022-04-01 19:30:00 – 2022-04-01 Salle Savary L’Abbaye

Mauléon Deux-Sèvres Mauléon

EUR Tissant depuis de nombreuses années des liens forts, Les Dames de Chœur préparent une création pour juin 2023 qui parle de la transmission entre les générations, de mère à fille, de petite-fille à grand-mère…, en puisant dans des écrits poétiques, du répertoire classique et de la chanson française, mis en valeur par des arrangements et des créations contemporaines.

Les « sorties de chantiers » proposées cette année sont l’occasion de goûter ce nouveau répertoire et de vous donner envie de les retrouver au grand final.

Sur réservation

+33 5 49 81 17 74

Salle Savary L’Abbaye Mauléon

