FEMMES DE MARINS Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

FEMMES DE MARINS Fécamp, 6 juin 2022, Fécamp. FEMMES DE MARINS La Sente aux matelots 84 quai Guy de Maupassant Fécamp

2022-06-06 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-06 La Sente aux matelots 84 quai Guy de Maupassant

Fécamp Seine-Maritime Balade théâtralisée par la Compagnie du Piano à Pouces. ( À partir de 12ans.) Une montée à la chapelle Notre-Dame de Salut pleine d’émotions, de rires et de larmes. En suivant à pied le personnage d’Henriette, ce sont les paroles d’une trentaine de femmes de marins terre-neuvas qui se trament et s’égrainent. D’après le travail en 2003 des ethnologues Florence Calame-Levert et Karine Le Petit. Lundi 6 Juin à 11h

Rdv en bas de la Sente aux matelots, près du 84 quai Guy de Maupassant.

Tarifs: 5€, 3€,gratuité pour les – de 18 ans. Balade théâtralisée par la Compagnie du Piano à Pouces. ( À partir de 12ans.) Une montée à la chapelle Notre-Dame de Salut pleine d’émotions, de rires et de larmes. En suivant à pied le personnage d’Henriette, ce sont les paroles d’une trentaine de… Balade théâtralisée par la Compagnie du Piano à Pouces. ( À partir de 12ans.) Une montée à la chapelle Notre-Dame de Salut pleine d’émotions, de rires et de larmes. En suivant à pied le personnage d’Henriette, ce sont les paroles d’une trentaine de femmes de marins terre-neuvas qui se trament et s’égrainent. D’après le travail en 2003 des ethnologues Florence Calame-Levert et Karine Le Petit. Lundi 6 Juin à 11h

Rdv en bas de la Sente aux matelots, près du 84 quai Guy de Maupassant.

Tarifs: 5€, 3€,gratuité pour les – de 18 ans. La Sente aux matelots 84 quai Guy de Maupassant Fécamp

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse La Sente aux matelots 84 quai Guy de Maupassant Ville Fécamp lieuville La Sente aux matelots 84 quai Guy de Maupassant Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

FEMMES DE MARINS Fécamp 2022-06-06 was last modified: by FEMMES DE MARINS Fécamp Fécamp 6 juin 2022 Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime