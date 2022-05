«Femmes de Degas et de Toulouse-Lautrec : regards croisés d’artistes» Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

«Femmes de Degas et de Toulouse-Lautrec : regards croisés d’artistes» Musée Toulouse-Lautrec, 9 juillet 2022, Albi. «Femmes de Degas et de Toulouse-Lautrec : regards croisés d’artistes»

Musée Toulouse-Lautrec, le samedi 9 juillet à 16:00

À la recherche du «vrai», Henri de Toulouse-Lautrec et Edgar Degas représentent avec passion les femmes de leur temps et de leur entourage, célèbres ou inconnues. Danseuses et nus au bain de Degas, artistes de scène pour Lautrec, prostituées et ouvrières pour les deux, comptent parmi leurs sujets privilégiés. Par le pinceau, le trait et la couleur, ils ont pour ambition de capter la vie, un mouvement, une attitude, un caractère physique ou psychologique. Traduire la beauté de la femme, sans artifice ni concession rapproche ces deux artistes de la modernité. ### Informations * Samedi 9 juillet 2022 à 16h * Auditorium * Public : adulte * Durée : 1 heure * Tarif : 8 € (plein tarif) ; 6,5 € (tarif réduit)

Dans le cadre de l’exposition temporaire “Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas”, Anne Nières revient sur leur rapport aux femmes dans cette conférence. Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi Tarn

2022-07-09T16:00:00 2022-07-09T17:00:00

