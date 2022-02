Femmes de caractère – Atelier les Chants du tiroir Archives Départementales, 20 avril 2022, Nantes.

2022-04-20

Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : oui Inscriptions auprès de Dastum 44 : 02 40 32 31 05 ou dastum44@orange.fr

Atelier thématique de transmission du répertoire de chansons traditionnelles animés par Hugo Aribart. Bien que la chanson traditionnelle soit aussi le reflet de moeurs anciennes et souvent révolues, la place qu’y occupent les femmes n’est pas forcément celle à laquelle on peut s’attendre. Mal mariées, en rébellion nuptiale, criminelles, astucieuses pour échapper aux manoeuvres de séducteurs plus ou moins habiles, héroïnes amoureuses… les personnages féminins parcourent le spectre des possibles et bien souvent ne s’en laissent pas « conter ».Quelques éléments de la sélection : La batelière et les messieurs de la tour / La servante ivre / Le monsieur renvoyé chez l’apothicaire / La fille déguisée en page… Durée : 2 heures Animation proposée par l’association Dastum 44 qui collecte et valorise le patrimoine oral traditionnel. En lien avec l’exposition « Être femme : parcours dans les archives ».

Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/