ChapitÔ, le mercredi 10 novembre à 18:00

Au travers d’une _installation_ artistique son et photos, les participant.e.s déambulent au milieu des portraits de 14 femmes, habitantes de Bordeaux métropole. Ces femmes nous livrent leurs expériences de l’espace public, leurs craintes, leurs envies de changement, leurs propositions d’améliorations. **L’atelier sera suivi d’une soirée ponctuée de témoignages d’associations féministes et d’interventions musicales 100% féminines.**

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T18:00:00 2021-11-10T23:00:00

