Femmes créatives – Conférence Espace culturel Yves Montand, 11 mars 2022, Saint-Alban.

Femmes créatives – Conférence

Espace culturel Yves Montand, le vendredi 11 mars à 20:30

Fêtons les femmes ! La femme est à l’honneur en ce mois de mars 2022. Pour la fêter dignement, une rencontre autour des femmes créatives et de leurs accomplissements est organisée ce vendredi 11 mars. Un moment d’échange avec ces femmes actives qui ont su trouver leur place dans la société. Elles ont combattu préjugés et stéréotypes pour construire leur carrière et se proposent aujourd’hui d’en faire le témoignage, relatant leurs parcours et leurs expériences, leurs atouts et leurs combats. Animée par **Sandrine Floureusses**, Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Haute Garonne en charge du Dialogue Citoyen, des Égalités et des Jeunesse, **Nadine Lazzer**, adjointe déléguée aux affaires culturelles, et **Serge Laborderie**, du comité de jumelage, la soirée débutera à 20h30 à l’Espace culturel Yves Montand. _Organisation en partenariat avec le Conseil départemental et Toulouse Métropole._

Réservations obligatoires.

Une rencontre entre différentes intervenantes centrée sur la femme créative, son parcours, ses combats.

Espace culturel Yves Montand 2 rue Salgareda, 31140 Saint-Alban Saint-Alban Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T21:30:00