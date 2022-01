Femmes comme ça vous chante L’espace Icare, 8 février 2022, Issy-les-Moulineaux.

Femmes comme ça vous chante

du mardi 8 février au mercredi 9 février à L’espace Icare

Une joyeuse création collective qui rassemble professionnels et amateurs, dirigée et mise en scène par la chanteuse et comédienne Florence Limon. Sorcières, amoureuses, épouses, filles, mères, jalouses, conquérantes, féministes, les multiples visages de la femme sont explorés grâce aux plus belles pages d’opéra de Verdi, Bizet, Puccini, Poulenc, et Bernstein. Théâtre, jazz et chansons, complètent ce spectacle qui réunit dix femmes… et deux hommes, en solo en duos, trios, ou en choeur. ​ Mise scène : Florence Limon Avec Pierre-Olivier Bordes, Camille Boullé, Alexandra Boutrolle, Stéphanie Chenot, Caroline Dessaint, Marie Jorio, Constance Limon, Didier Mauger, Catherine Récamier, Catherine Rougerie Piano : Klarisse Coulon Costumes : Béatrice Limon Lumières et régie : Pascal Boullé

Tarifs : 12€ / 14€

L’espace Icare 31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



