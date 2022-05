Femmes célèbres dans le quartier Saint-Louis Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles, le vendredi 24 juin à 17:00

… la séduisante comtesse de Balbi, l’étonnante Sarah Bernhardt, Augusta Holmès, compositrice et chef d’orchestre, et d’autres encore… Vous irez de surprise en surprise, en découvrant cette face cachée de la ville de Versailles ! (Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre réservation). Mettez vos pas dans ceux de Sarah Bernhardt et de bien d’autres célébrités ! Le quartier Saint-Louis est truffé de souvenirs de femmes célèbres, que ce soit les fameuses “petites maîtresses” de Lou… Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T17:00:00 2022-06-24T18:30:00

Détails Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles lieuville Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//