Femmes avant toutes Concarneau, 19 février 2022, Concarneau.

Femmes avant toutes Salle du Cossec Gymnase du collège des Sables Blancs Concarneau

2022-02-19 09:30:00 – 2022-02-20 18:00:00 Salle du Cossec Gymnase du collège des Sables Blancs

Concarneau Finistère

Tout un week-end pour parler de la femme mais surtout ᗪᗴՏ ᖴᗴᗰᗰᗴՏ ! ♀️

➡️ Seront réunis de nombreuses associations qui ont pour vocation de se mobiliser POUR les femmes !

Nous aborderons de nom deux sujets tels que :

__’ ́ ́ – , ̀ , , ́ ́ , ̀ , ‘ , __ , … .

‼Plusieurs ́ viendront se réunir avec nous et répondront à vos questions sous forme de tables rondes et/ou de conférences.

➡️ Différentes animations, conférences et ateliers, auront lieu sur le thème de la féminité et de la femme dans sa globalité.

➡️ Des informations seront proposées aux ( ) sous forme d’ateliers.

➡️ Lors de ce week-end nous mettrons également ̀ ‘ de notre belle région bretonne ! ‍ ⚓

Avec des témoignages, des conseils de :

✅ Celles qui se sont lancées des défis et sont allés jusqu’au bout de leurs rêves, et sont devenues entrepreneuses..

✅ Celles qui soutiennent les autres femmes dans de nombreuses et diverses actions..

✅ Et celles qui se battent chaque jour pour l’égalité, les préjugés ou encore la maladie..

➡️ Et enfin 2 spectacles qui abordent avec beaucoup d’émotion « la » Femme vous seront proposés samedi et dimanche soir ♀️

Un week-end sous le signe de la ́ pour s’informer et mettre à l’honneur les femmes ! ‍

Tout un week-end pour parler de la femme mais surtout ᗪᗴՏ ᖴᗴᗰᗰᗴՏ ! ♀️

➡️ Seront réunis de nombreuses associations qui ont pour vocation de se mobiliser POUR les femmes !

Nous aborderons de nom deux sujets tels que :

__’ ́ ́ – , ̀ , , ́ ́ , ̀ , ‘ , __ , … .

‼Plusieurs ́ viendront se réunir avec nous et répondront à vos questions sous forme de tables rondes et/ou de conférences.

➡️ Différentes animations, conférences et ateliers, auront lieu sur le thème de la féminité et de la femme dans sa globalité.

➡️ Des informations seront proposées aux ( ) sous forme d’ateliers.

➡️ Lors de ce week-end nous mettrons également ̀ ‘ de notre belle région bretonne ! ‍ ⚓

Avec des témoignages, des conseils de :

✅ Celles qui se sont lancées des défis et sont allés jusqu’au bout de leurs rêves, et sont devenues entrepreneuses..

✅ Celles qui soutiennent les autres femmes dans de nombreuses et diverses actions..

✅ Et celles qui se battent chaque jour pour l’égalité, les préjugés ou encore la maladie..

➡️ Et enfin 2 spectacles qui abordent avec beaucoup d’émotion « la » Femme vous seront proposés samedi et dimanche soir ♀️

Un week-end sous le signe de la ́ pour s’informer et mettre à l’honneur les femmes ! ‍

Salle du Cossec Gymnase du collège des Sables Blancs Concarneau

dernière mise à jour : 2022-01-28 par