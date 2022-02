Femmes au quotidien au Moyen Age Wintzenheim, 14 mai 2022, Wintzenheim.

Femmes au quotidien au Moyen Age Wintzenheim

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-15 18:00:00

Wintzenheim

EUR Intendante, « femme de chambres », « femme de bains », trimardeuse, épouse et mère etc., découvrez la vie quotidienne et intime des femmes au Moyen Âge.

Campement et présentation vivante des tâches confiées aux femmes : éducation, cuisine, broderie, couture d’habillement, tapisserie, habillage, épilation, coiffage etc.

Chants de femmes (trobairitz, Hildegarde de Bingen, Marie de Champagne, etc.) et chants pour les femmes (amour courtois, amour charnel, chants de dévotion de la Vierge, berceuses). Commedia, musique, humour ou l’histoire de deux « Princesses ! » qui tentent d’échapper au sort funeste qui leur est réservé !

Animée par : Les Hanau Lichtenberg, Cie des Regains, Cie Karabas.

