du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de la mer

– Présentation du parcours de quelques femmes pirates et corsaires nantaises et de quelques femmes astronomes – Découverte des instruments de navigation et d’astronomie des origines à nos jours, par une exposition de re-créations et une démonstration de leur utilisation.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Panneaux sur femmes astronomes et femmes pirates ; re-créations d’instruments de navigation et d’astronomie. Maison de la mer Quai de la Fosse en face du n°54, Nantes Nantes Loire-Atlantique

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

