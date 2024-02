Femmes artistes, Femmes d’action Femmes en scène Lourouer-Saint-Laurent, samedi 9 mars 2024.

Chaque année, un week-end est consacrée aux Femmes artistes, femmes d’action en hommage à George Sand.

Un hommage à l’art au féminin, dans l’esprit de George Sand, qui met en lumière des femmes artistes méconnues ou oubliées dans les arts qui se côtoyaient à Nohant littérature, musique, arts plastiques.

En 2024, Hommage aux Femmes en scène avec du théâtre « Marie des Poules, gouvernante chez George Sand » avec Béatrice Agenin, concerts hommage à Kathleen Ferrier, Lili et Nadia BOULANGER, deux soeurs, deux destins, du Mime par Valérie Bochenek et la Cie Mangano-Massip et une exposition de Pascal Maitre « Femmes du Monde »35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-10

Château d’Ars

Lourouer-Saint-Laurent 36400 Indre Centre-Val de Loire nohantvie@gmail.com

