EUR 5 5 Femmes à la barre : un moment convivial pour faire découvrir le catamaran au public féminin.

L’Alliance Dijon Arc Voile, en partenariat avec le Comité Départemental 21 de Voile, organise la première édition de « femmes à la barre » sur le territoire côte-d’orien.

Ouverte à toutes les femmes du département, licenciées ou non, cette manifestation à pour objectif d’encourager la pratique féminine de la voile.

Sur catamaran deux à trois femmes seront embarquées par bateau : débutantes et femmes expérimentées navigueront ensemble pour découvrir et s’initier aux plaisirs de la navigation.

Un barbecue sera mis à disposition par le club dès 12h00 (prévoir votre nourriture) et les inscriptions débuteront à 13h30 (pas d’inscriptions au préalable, venez directement au club).

Venez découvrir la voile au féminin en Côte-d’Or auprès de femmes passionnées.

Tarifs : 5€ pour les non licenciées (Pass’FFvoile = assurance) – gratuit pour les femmes déjà licenciées.

Dimanche 03 octobre 2021 à partir de 12h00 – Lac d’Arc-sur-Tille

contact@clubadav.com

