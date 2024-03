Femme, Vie, Liberté Cosmopolis Nantes, mardi 9 avril 2024.

Femme, Vie, Liberté Affiches créées en soutien au mouvement Femme, Vie, Liberté. 9 avril – 30 mai Cosmopolis Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T13:30:00+02:00 – 2024-04-09T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-30T13:30:00+02:00 – 2024-05-30T18:00:00+02:00

74 affiches Femme, Vie, Liberté

Projet initié par le Musée d’Art Moderne de Paris et le Palais de Tokyo

La mort de Mahsa Amini a déclenché un mouvement de protestation qui s’est emparé de toutes les villes d’Iran. Nombre de femmes iraniennes sont descendues dans la rue, soutenues par les hommes pour crier leur colère face au régime et à la loi instaurée depuis la révolution islamique de 1979. Toutes et tous réclament plus de libertés, notamment la fin du port du voile obligatoire, et des changements profonds dans le pays. Le régime iranien répond par la violence, la répression, la torture et inflige aux personnes arrêtées de lourdes peines, menant parfois à la condamnation à mort.

Depuis le début des révoltes, les centres d’art, les théâtres, les galeries et les fondations se sont mis à l’arrêt, refusant de normaliser la situation.

En écho, des artistes internationaux et notamment des graphistes, soutiennent et documentent ce mouvement révolutionnaire par la création d’images, d’affiches ou de pochoirs. Puisant dans la culture iconographique iranienne et le langage visuel international (tel que les images de luttes de Cuba, Mai 68…), ces artistes mêlent la calligraphie perse, le graphisme et les codes visuels contemporains pour porter en images sur les réseaux sociaux la voix de celles et ceux qui risquent leur vie au quotidien en Iran.

Contributions des étudiants de l’EDNA

En écho à cette exposition, l’École de design de Nantes présente les affiches réalisées par 75 étudiants.

Fin 2023, le département Design graphique de l’École de design répond à l’invitation de Cosmopolis d’apporter sa contribution à l’exposition en préparation « 1979-2024. L’Iran en révolutions » et plus particulièrement, à la partie consacrée au mouvement Femme, Vie, Liberté.

Du 11 au 15 décembre 2023, à l’occasion d’un workshop sur l’affiche engagée, 75 étudiants en design graphique et motion design ont relevé le défi de créer des affiches animées pour rendre hommage au combat des Iraniennes et des Iraniens pour la liberté. Accompagnés par des graphistes professionnels, ils ont conçu des œuvres avec un double niveau de lecture : une affiche imprimée dont le message est enrichi par une vidéo projetée en utilisant la méthode du mapping.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/

Femmes Vie Liberté © Frank Arbelo 2022