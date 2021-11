Saint-Jean-de-Braye Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Loiret, Saint-Jean-de-Braye Femme porcelaine Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

“FEMME PORCELAINE” écrit et mis en scène par Mehdi Heraut-Zérigui. Représentation prévue le 10 décembre 2021 à 19h30 à la Salle des fêtes de la Ville de Saint-Jean-de-Braye (45). Ce projet artistique présente le quotidien de femmes, issus d’une quarantaine de témoignages authentiques recueillis par son auteur. Ces témoignages ont donné vie à Abigaëlle Baumgartner, femme porcelaine dans le but de sensibiliser le spectateur, tant sur la difficulté d’un quotidien que sur la libération de ces violences. **Informations pratiques :** – Déconseillée aux moins de 12 ans. – Réservation sur le formulaire en ligne de la ville de Saint Jean de Braye [[https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/reserver-des-places-pour-les-spectacles-proposes-par-le-service-culture/](https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/reserver-des-places-pour-les-spectacles-proposes-par-le-service-culture/)](https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/reserver-des-places-pour-les-spectacles-proposes-par-le-service-culture/) ou à l’adresse [[service.culture@ville-saintjeandebraye.fr](mailto:service.culture@ville-saintjeandebraye.fr)](mailto:service.culture@ville-saintjeandebraye.fr) – Tarif : Entrée gratuite Pour découvrir plus en profondeur Femme porcelaine, visionnez : – le reportage France 3 => [https://youtu.be/_3v-PhkBbUQ](https://youtu.be/_3v-PhkBbUQ) – le documentaire => [[https://youtu.be/EmGyA30ISZo](https://youtu.be/EmGyA30ISZo)](https://youtu.be/EmGyA30ISZo) A très bientôt ! L’équipe de la Cie,

THÉÂTRE – PROJET CULTUREL EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Rue de la mairie, 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Cité des Cheminots Loiret

