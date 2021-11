Saint-Jean-de-Braye Salle des fêtes Loiret, Saint-Jean-de-Braye Femme porcelaine Salle des fêtes Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

“FEMME PORCELAINE” écrit et mis en scène par Mehdi Heraut-Zérigui. —————————————————————— ### ✊THÉÂTRE – PROJET CULTUREL EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES Représentation prévue le 10 décembre 2021 à 19h30 à la Salle des fêtes de la Ville de SAINT JEAN DE BRAYE. Ce projet artistique présente le quotidien de femmes, issus d’une quarantaine de témoignages authentiques recueillis par son auteur. Ces témoignages ont donné vie à Abigaëlle Baumgartner, femme porcelaine dans le but de sensibiliser le spectateur, tant sur la difficulté d’un quotidien que sur la libération de ces violences. Informations pratiques : – Déconseillée aux moins de 12 ans. – Réservation sur la billetterie en ligne de la ville de SAINT JEAN DE BRAYE [https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/reserver-des-places-pour-les-spectacles-proposes-par-le-service-culture/](https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/reserver-des-places-pour-les-spectacles-proposes-par-le-service-culture/) – Tarif : Entrée gratuite Pour découvrir plus en profondeur Femme porcelaine, visionnez : – le reportage France 3 => [https://youtu.be/_3v-PhkBbUQ](https://youtu.be/_3v-PhkBbUQ) – le documentaire => [https://youtu.be/EmGyA30ISZo](https://youtu.be/EmGyA30ISZo) A très bientôt ! L’équipe de la Cie,

Ce projet culturel en faveur de la lutte contre les violences conjugales est issu d’authentiques témoignages de victimes dont les propos ont été mis en abyme à travers le théâtre. Salle des fêtes Rue de la Mairie, 45800 Saint-Jean-de-Braye Loiret

