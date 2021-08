Ingré Espace Lionel Boutrouche Ingré, Loiret FEMME PORCELAINE Espace Lionel Boutrouche Ingré Catégories d’évènement: Ingré

du vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre à Espace Lionel Boutrouche

Femme porcelaine ce sont des chroniques qui font écho à de nombreux entretiens, témoignages, récits de vie, tous issus d’une réalité que l’on préférerait imaginaire. Ces souvenirs sont la rencontre de l’art et de destins bouleversants, d’histoires de femmes à couper le souffle, de petits riens, de rires, de larmes, mais surtout de beaucoup d’humanité. Ces femmes que nous mettrons en lumière sont des survivantes, qui ont entrepris de braver l’inconstance ; elles ont osé prendre la parole, elles ont raconté, et ont donné naissance à Femme Porcelaine. Écriture, conception et mise en scène : Mehdi Heraut-Zerigui – Comédiens : Solène Gaonach, Adeline Montant, Amandine Bizet, Guillemette Le Moing, Owen Moreau – Musiciens : Louis de La Rochefoucauld, Fanny Echivard, Hana Makhchan, Loïc Bretin

Tarif 12€/ 5€

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T22:00:00;2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:00:00

Espace Lionel Boutrouche
33 Route d'Orléans 45140 Ingré