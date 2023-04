Femme non-rééducable Théâtre Les Déchargeurs, 30 avril 2023, Paris.

Du dimanche 30 avril 2023 au mardi 23 mai 2023 :

lundi, mardi, dimanche

de 19h00 à 19h10

Public adolescents adultes. A partir de 14 ans.

Femme non-rééducable retrace la vie de la journaliste russe Anna Politkovskaïa, figure héroïque de la liberté de la presse, dans un spectacle entre théâtre et musique.

Au début des années 2000, la journaliste russe Anna Politkovskaïa enquête sur la guerre en Tchétchénie, défiant la censure d’Etat et les nombreuses menaces qui pèsent sur elle. Elle est assassinée le 7 octobre 2006 et deviendra une figure incontournable de la liberté de la presse. Le spectacle Femme non-rééducable retrace la vie d’Anna en mêlant théâtre et musique. Une vie au service de la vérité, d’un salon moscovite aux ruines de Grozny…

La représentation du lundi 15 mai sera suivie d’une rencontre avec Reporters Sans Frontières autour des thématiques de la liberté de la presse liées au spectacle. Bord de plateau en présence de Jeanne Cavelier, responsable du bureau Europe de l’Est et Asie Centrale de RSF. Dotée d’un statut consultatif auprès de l’Organisation des Nations unies, de l’Unesco, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Reporters sans frontières est une organisation indépendante de défense et de promotion de la liberté et de l’indépendance du journalisme. Son bureau à Paris, ses sections et ses bureaux à l’étranger et son réseau de correspondants dans 130 pays confèrent à RSF une forte capacité de mobilisation et d’interpellation ainsi qu’une influence importante sur le terrain.

Théâtre Les Déchargeurs 3 rue des Déchargeurs 75001 Paris

Compagnie La Portée