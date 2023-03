FEMME NON-RÉÉDUCABLE, 16 mars 2023, Saint-Pons-de-Thomières .

FEMME NON-RÉÉDUCABLE

Place du Foirail

Cinema Star Saint-Pons-de-Thomières Hérault

2023-03-16 – 2023-03-16

Saint-Pons-de-Thomières

Hérault

Synopsis

Anna Politkovskaïa, c’est le nom d’une journaliste russe que beaucoup ont découvert le jour de son assassinat, le 7 octobre 2006. Pourtant, derrière cette mort, se trouve une vie entière d’engagement au service de la vérité et du journalisme d’investigation. La vie d’une femme pleine de courage et d’intégrité, bien décidée à raconter le conflit tchétchène et à dénoncer les lâchetés des puissants.

Anna Politkovskaïa est de celles qui ont opposé à la violence, l’obstination d’une intelligence affûtée et de principes implacables. Dans un dispositif scénique léger, théâtre et musique se mêlent dans ce spectacle pour raconter la vie d’Anna Politkovskaïa sous la forme d’un journal de bord en plusieurs tableaux. Sur scène deux interprètes convoquent et rejouent des moments incontournables de la vie de la journaliste, aujourd’hui devenue une figure incontournable de la liberté de la presse.

L’espace Apollo, le Lycée Jacques Brel et la Communauté de communes du Minervois au Caroux en Haut Languedoc ont le plaisir d’accueillir dans le cadre de la « Route des Baladins » : la Compagnie La Portée et son spectacle : Femme non rééducable .

Saint-Pons-de-Thomières

