2022-05-07

Théâtre par la Compagnie L'île Lauma Anna Politkovskaïa meurt sous les balles le 7 octobre 2006. Cette journaliste d'investigation, militante des droits de l'homme, dérange, parle trop et dénonce les atrocités de la guerre en Tchétchénie. Le spectateur est immergé dans le quotidien d'Anna Politkovskaïa. L'écriture précise de Stefano Massini, factuelle, parfois difficile par les propos de guerre, est aussi un cri de dénonciation. Un texte admirable, puissant, d'une poésie ultime, porté par deux comédiens qui se mettent à nu.

