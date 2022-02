Femme non-rééducable Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Il s’agit d’un très beau monologue d’Anna Politkovskaïa, grande journaliste russe qui, au sein du journal Novaïa Gazeta a couvert le conflit russo-tchétchène. Et a été assassinée en 2006. Sur un texte de Stefano Massini. Pour cette journée des droits de la femme, l?association Mouvement Jeunes Femmes, MJF, devient productrice du programme de cette soirée. En effet nous avons reçu en résidence, au cours de l’été, le collectif La Portée. Ils travaillaient le texte de « Femme Non Rééducable ». Séduites par le sujet, les membres de MJF ont décidé de prendre en charge sa programmation. Roxane Driay: Mise en scène et jeu Joan Tauveron: Musique et jeu Anne Marchais: Scénographie Pablo Dubott : Collaboration artistique Il s’agit d’un très beau monologue d’Anna Politkovskaïa, grande journaliste russe qui, au sein du journal Novaïa Gazeta a couvert le conflit russo-tchétchène. Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi Tarn

