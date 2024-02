Femme imparfaite, femme heureuse MJC Héritan Mâcon, samedi 9 mars 2024.

Femme imparfaite, femme heureuse MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire

35 € / 25 € (enfants & adhérent). Billetterie à l’accueil ou sur le site de la MJC.

De nombreuses femmes cherchent à assurer partout et s’épuisent.

Nous verrons comment gérer les peurs et la culpabilité, mieux s’aimer, prendre soin de soi, connaitre ses priorités… dans le but de s’épanouir pleinement et faire les bons choix.

Atelier animé par Isabelle AVRIL, formatrice coach certifiée en Développement Personnel. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 09:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

L’événement Femme imparfaite, femme heureuse Mâcon a été mis à jour le 2024-02-05 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès