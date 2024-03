Femme, française, normale ? Rue Pierre Sémard Thiviers, vendredi 8 mars 2024.

Conférence gesticulée

Portiques, scanners, caméras, biométrie… à l’école, dans les rues, sur internet, partout !

Julien Augé a mené l’enquête et nous décrit l’inquiétant portrait du capitalisme de surveillance, dans une conférence vivante et musicale. Animation : Julian Augé

Spectacle original dans le cadre de la Journée Internationale pour le Droit des Femmes

en partenariat avec Femmes Solidaires Périgueux

Femme, française, normale ? Pas tout à fait, pas du tout pour certains, un peu quand même pour d’autres… et elle dans tout ça ? Sneige K. propose un voyage dans notre intimité collective. Témoignage authentique assuré !

Animation Sneige K .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08 21:30:00

Rue Pierre Sémard L’HanGare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine julienpellier@yahoo.fr

