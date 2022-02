FEMME ET BIEN-ÊTRE Maison du Crêt de Roch Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

FEMME ET BIEN-ÊTRE Maison du Crêt de Roch, 11 mars 2022, Saint-Étienne. FEMME ET BIEN-ÊTRE

Maison du Crêt de Roch, le vendredi 11 mars à 09:00

“Bien-être de la Femme” en lien avec la journée du 8 mars 2022 journée internationale des droits des femmes. Pour cette “occasion”, nous avons souhaité faire quelque chose à destination des femmes. Une naturopathe interviendra pour proposé un café/thé autour des huiles essentielles, des plantes ainsi que massages relaxant des mains et exercices de respiration. Des ateliers animés par….. Céline LEJEUNE Naturopathe 06 95 98 35 94 [clejeune.naturopathe@gmail.com](mailto:clejeune.naturopathe@gmail.com) [https://www.celinelejeune-naturopathe.fr/​](https://www.celinelejeune-naturopathe.fr/​)

Gratuit

ateliers bien-être Maison du Crêt de Roch 65 rue de l’Eternité, 42000 Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T09:00:00 2022-03-11T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Maison du Crêt de Roch Adresse 65 rue de l'Eternité, 42000 Ville Saint-Étienne lieuville Maison du Crêt de Roch Saint-Étienne Departement Loire

Maison du Crêt de Roch Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

FEMME ET BIEN-ÊTRE Maison du Crêt de Roch 2022-03-11 was last modified: by FEMME ET BIEN-ÊTRE Maison du Crêt de Roch Maison du Crêt de Roch 11 mars 2022 Maison du Crêt de Roch Saint-Étienne saint-étienne

Saint-Étienne Loire