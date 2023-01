Femme dans la forêt à Traits d’Union, le festival de la jeune création Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine Catégories d’Évènement: île de France

Femme dans la forêt à Traits d’Union, le festival de la jeune création Théâtre El Duende, 28 janvier 2023, Ivry-sur-Seine. Du samedi 28 janvier 2023 au dimanche 29 janvier 2023 :

dimanche

de 18h00 à 19h15

samedi

de 20h30 à 21h45

. payant TARIFS Tarif « soutien au festival » : 20 €

Tarif adulte : 16,50 €

Tarif réduit : 13,50 €

Tarif groupe : 11,50 €

Tarif adhérents : 8,50 €

Tarif enfant : 7,50 € (de 4 à 16 ans)

PASS 3 spectacles du festival : 30 €

PASS tous les évènements du festival : 75 € Pièce polyphonique, Femme dans la forêt convoque un univers étrange à l’humour absurde pour composer un théâtre d’images sensible, visuel et musical. Cinq comédiennes portent la voix diffractée d’une femme – ou peut-être celles de toutes les femmes ? Submergée par son quotidien, Madame Dupont lutte pour maintenir l’équilibre des choses : où est son bip ? Où est son lapin ? Sa boîte aux lettres va-t-elle arrêter de l’engueuler ? Le monde devient hostile et partout, se répand une horde de femmes. Elle n’a plus d’alternative : elle fuit à travers la ville jusque dans la forêt. Aux prises avec la fracture du monde, la choralité devient outil de réconciliation et de sororité. Mis en scène pour la première fois en France, ce texte de Julia Haenni trace le parcours de libération et de retour à soi d’une femme. Durée estimée : 1h15 Théâtre El Duende 23 Rue Hoche 94200 Ivry-sur-Seine Contact : https://theatre-elduende.com/elduende/agenda/372-femme-dans-la-foret?date=2023-01-28-20-30 https://www.facebook.com/Collectif.mercipourlatendresse https://www.facebook.com/Collectif.mercipourlatendresse https://theatre-elduende.mapado.com/event/164846-femme-dans-la-foret?eventDate=711217

Le collectif Merci pour la tendresse présente Femme dans la forêt de Julia Haenni au festival Traits d'Union

