Femme Capital Nouveau théâtre de Montreuil, 2 décembre 2021, Montreuil.

Date et horaire exacts : Du 2 au 10 décembre 2021 :

jeudi de 20h à 21h

et vendredi de 20h à 21h

et vendredi de 21h à 22h

payant

A partir de la figure d’Ayn Rand, personnalité incontournable de l’ultralibéralisme américain, Sylvain Cartigny et Mathieu Bauer dressent le portrait d’un monstre d’égoïsme avec le renfort de L’Orchestre de spectacle.

De notre côté de l’Atlantique, on connaît peu Ayn Rand, écrivaine mégalomane qui ne croyait qu’au « chacun pour soi ». Aux Etats-Unis, plus de trente-cinq ans après sa mort, elle reste une personnalité très influente, vénérée par Donald Trump et Alan Greenspan – ancien de la Banque centrale. Pour le musicien Sylvain Cartigny, la détestable Ayn Rand symbolise la mystique du capitalisme. Dans Femme Capital, il décortique le parcours de cette pseudo-philosophe qui a édifié son propre mythe. La « Déesse du marché », comme on l’a surnommée, a ici les traits d’Emma Liégeois, comédienne associée au Nouveau Théâtre de Montreuil. Sa voix pénétrante parvient au creux de notre oreille grâce à un casque audio. Tranchante, quand elle énonce ses théories sur l’idéal masculin, exaltée, lorsqu’elle entonne des standards américains, de Cole Porter à The Eagles. Autour d’elle, les musiciens de L’Orchestre de spectacle du Nouveau théâtre de Montreuil font entendre une énergie collective à l’opposé des délires de ce personnage contradictoire – icône populaire qui méprisait les masses.

Pièce jouée dans le cadre du festival Mesure pour Mesure au Nouveau théâtre de Montreuil.

Spectacles -> Théâtre

Nouveau théâtre de Montreuil 10 place Jean-Jaurès Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (88m) 9 : Croix de Chavaux (672m)



Contact :Nouveau théâtre de Montreuil 0148704890 contact@nouveau-theatre-montreuil.com http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/ https://www.facebook.com/nouveautheatredemontreuil/ https://twitter.com/NTDMontreuil0148704890 contact@nouveau-theatre-montreuil.com

Spectacles -> Théâtre Étudiants;Ados;Musique;En famille

Date complète :

2021-12-02T20:00:00+01:00_2021-12-02T21:00:00+01:00;2021-12-09T20:00:00+01:00_2021-12-09T21:00:00+01:00;2021-12-03T20:00:00+01:00_2021-12-03T21:00:00+01:00;2021-12-10T20:00:00+01:00_2021-12-10T21:00:00+01:00;2021-12-03T21:00:00+01:00_2021-12-03T22:00:00+01:00;2021-12-10T21:00:00+01:00_2021-12-10T22:00:00+01:00

Jean-Louis Fernandez