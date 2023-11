Cet évènement est passé « Femme Actuelle » de My-Lan Hoang-Thuy à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris « Femme Actuelle » de My-Lan Hoang-Thuy à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris, 18 octobre 2023, Paris. Du mercredi 18 octobre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

jeudi

de 11h00 à 22h00

mercredi, vendredi

de 11h00 à 20h00

.Tout public. payant De 7 à 12 euros Le Studio de la MEP – Maison Européenne de la Photographie, espace dédié à la création émergente, présente « Femme Actuelle », la première exposition personnelle en institution de l’artiste My-Lan Hoang-Thuy. Pratiquant l’art sous de multiples formes, My-Lan Hoang- Thuy abolit les frontières entre les médiums et convoque, dans ses compositions, aussi bien la photographie, la peinture, le dessin que les arts graphiques. Si ses oeuvres répondent toutes à une structure similaire – elles sont réalisées à partir de peinture acrylique – leurs esthétiques, en revanche, s’affranchissent d’un schéma préétabli. Pour Femme Actuelle, My-Lan Hoang-Thuy expose une sélection d’oeuvres produites entre 2019 et aujourd’hui. Seul son corps, figure récurrente des œuvres présentées ici, fixe une continuité thématique. Elle module son anatomie, l’allonge ou la rapetisse, diversifie ses poses, et renverse, par là même, toute tentative d’objectivation de son corps. Commissaire d’exposition : Clothilde Morette Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris Contact : https://www.mep-fr.org/event/my-lan-hoang-thuy-femme-actuelle/

© Adagp, Paris, 2023 My-Lan Hoang-Thuy Papiers, Feuilles et Ampersands 11, 2020 Impression jet d’encre, liant acrylique. Photo : Axel Fried. Courtesy de l’artiste et de la Galerie Mitterrand Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison Européenne de la Photographie Adresse 5 rue de fourcy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison Européenne de la Photographie Paris latitude longitude 48.855121,2.358956

