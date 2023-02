Féminités Galerie »Au service de l’art », 2 mars 2023, Marseille 2e Arrondissement .

Féminités

2023-03-02 11:00:00 – 2023-04-01 18:00:00

Durant le mois de mars célébrons les femmes, celles et ceux qui les aiment et qui

défendent leurs droits !

L’exposition « féminités » nous invite à découvrir du 02 mars au 01 avril les

sculptures et les peintures de Idi Eder, marseillaise d’adoption, Idi Eder puise dans

ses voyages et ses rencontres l’inspiration pour ses créations diverses.

Autodidacte, ses références artistiques vont de l’ART BRUT au STREET ART.

Artiste collagiste, Idi Eder jongle avec l’acrylique, l’encre, le pastel, l’aérosol.

La peinture est traitée en corps-à-corps, comme s’il s’agissait de sculpter l’espace

et la lumière, laissant libre cours à une explosion de couleur.

D’argile ou de bronze ses silhouettes de femmes révèlent tout autant leur

personnalités que leurs formes généreuses. Les tableaux évoquent différents

thèmes : la féminité, la maternité, la sororité, la beauté éternelle des femmes, mais

également Marseille et ses couleurs, révélant la personnalité complexe et

attachante de l’artiste.

Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des Droits des

femmes, Idi Eder et la galerie Au Service de l’Art invitent le samedi 25 mars à

15h00 Jimena Guevara, jeune poétesse colombienne, à lire quelques uns de ses

poèmes en espagnol, tirés de son livre « Poésie pour l’âme endormie ». La lecture

en français sera assurée par Idi Eder.

