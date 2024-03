Féminité Sans Abris Collecte de produits d’hygiène Office de Tourisme du Pays de Montbéliard Montbéliard, mardi 5 mars 2024.

Féminité Sans Abris Collecte de produits d’hygiène Office de Tourisme du Pays de Montbéliard Montbéliard Doubs

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes (8 mars 2024), l’Office de Tourisme et l’association Féminité Sans Abris renouvellent leur collecte de produits d’hygiène, de soin et de beauté.

Chacun peut faire un geste simple en déposant des produits à destination des femmes sans abris savons, gels douches, shampoings, crèmes visage et corps, brosses à dents, dentifrices, protections hygiéniques… Echantillons ou grands formats (non entamés, non périmés) sont les bienvenus.

Déjà lancée en 2022, cette collecte avait rencontré un fort succès auprès des habitants du Pays de Montbéliard qui s’étaient mobilisés, offrant ainsi plus 200kg de produits d’hygiène, de soin et de beauté.

Un point de collecte sera installé à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05

fin : 2024-03-16

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard 1 Rue Henri Mouhot

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Féminité Sans Abris Collecte de produits d’hygiène Montbéliard a été mis à jour le 2024-03-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD