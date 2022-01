Feministe pour homme Rosporden, 19 février 2022, Rosporden.

Feministe pour homme Centre culturel 17 rue Alsace Lorraine Rosporden

2022-02-19 20:30:00 – 2022-02-19 Centre culturel 17 rue Alsace Lorraine

Rosporden Finistère Rosporden

Spectacle de Noémie De Lattre.

́ –

————–

Entre théâtre, cabaret et tribune, entre confession, stand-up et manifeste, l’esprit libre et cocasse de ́ dans un spectacle show bouillant et bouleversant !

Noémie de Lattre a des faux seins. Elle danse, change souvent de couleur de cheveux et écrit des lettres d’insultes aux » gros cons » des rues.

Elle parle des hommes et des femmes, aux hommes et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, de publicité, de sexe et de quotidien.

Elle porte des robes fourreaux, des talons de 12 et des décolletés plongeants.

Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe !

Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à aisselles velues, va vous raconter comment elle en est arrivée là !

❗ ̀ ̀ , ce spectacle fait preuve d’une pédagogie joyeuse et nécessaire !

Charge mentale, patriarcat, violences ou plaisir féminin, Noémie de Lattre n’évite aucun sujet qui fâche.

❗Rarement un spectacle a si bien porté son nom !!

__ « ᖴᗴᗰᗰᗴՏ ᗩᐯᗩᑎT TOᑌTᗴՏ »

femmesavanttoutes@gmail.com +33 2 98 97 01 44

Spectacle de Noémie De Lattre.

́ –

————–

Entre théâtre, cabaret et tribune, entre confession, stand-up et manifeste, l’esprit libre et cocasse de ́ dans un spectacle show bouillant et bouleversant !

Noémie de Lattre a des faux seins. Elle danse, change souvent de couleur de cheveux et écrit des lettres d’insultes aux » gros cons » des rues.

Elle parle des hommes et des femmes, aux hommes et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, de publicité, de sexe et de quotidien.

Elle porte des robes fourreaux, des talons de 12 et des décolletés plongeants.

Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe !

Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à aisselles velues, va vous raconter comment elle en est arrivée là !

❗ ̀ ̀ , ce spectacle fait preuve d’une pédagogie joyeuse et nécessaire !

Charge mentale, patriarcat, violences ou plaisir féminin, Noémie de Lattre n’évite aucun sujet qui fâche.

❗Rarement un spectacle a si bien porté son nom !!

__ « ᖴᗴᗰᗰᗴՏ ᗩᐯᗩᑎT TOᑌTᗴՏ »

Centre culturel 17 rue Alsace Lorraine Rosporden

dernière mise à jour : 2022-01-28 par